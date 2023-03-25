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НХЛ. Баффало побеждает Нью-Джерси, Айлендерс в овертайме уступают Коламбус
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 24 на 25 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Нью-Джерси"
5 – 4 (3-2; 2-0; 0-2)
"Коламбус" – "Айлендерс"
5 – 4 после ОТ (0-1; 4-1; 0-2; 1-0)
"Колорадо" – "Аризона"
3 – 1 (1-1; 0-0; 2-0)
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