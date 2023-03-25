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НХЛ. Баффало побеждает Нью-Джерси, Айлендерс в овертайме уступают Коламбус

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало побеждает Нью-Джерси, Айлендерс в овертайме уступают Коламбус

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Нью-Джерси"

5 – 4 (3-2; 2-0; 0-2)

"Коламбус" – "Айлендерс"

5 – 4 после ОТ (0-1; 4-1; 0-2; 1-0)

"Колорадо" – "Аризона"

3 – 1 (1-1; 0-0; 2-0)

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В статье: НХЛ
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