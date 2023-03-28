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Кременчуг одолел в Киеве Сокол и перевел финальную серию чемпионата Украины в пятый матч

Хоккей
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Чемпион Украины определится в Кременчуге

Кременчуг одолел в Киеве Сокол и перевел финальную серию чемпионата Украины в пятый матч

Фото: Федерація хокею України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В четвертом матче финальной серии чемпионата Украины по хоккею "Кременчуг" в Киеве одержал волевую победу над "Соколом".

Столичный коллектив дважды выходил вперед, однако провалил третью 20-минутку, пропустив во время нее три шайбы. Последний гол от "Кременчуга" залетел уже в пустые ворота на заключительных секундах.

После этой встречи счет по матчам стал 2:2. Решающий поединок в серии до трех побед состоится 31 марта на арене "Айсберг" в Кременчуге.

Напомним, что "Сокол" является действующим чемпионом Украины. "Кременчуг" брал этот титул в 2020 году.

Хоккей. УХЛ. Финал до трех побед в серии
"Сокол" – "Кременчуг" 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Счет в серии – 2:2

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В статье: Сокол (Киев) ХК Кременчуг
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