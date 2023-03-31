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Коннор Макдэвид побил рекорд Гретцки по количеству результативных серий в НХЛ
Капитан Эдмонтона продолжает улучшать свои результаты
Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид забросил шайбу в меньшинстве в матче с "Лос-Анджелесом" (2:0) и продлил свою действующую результативную серию до 10 матчей.
Это уже пятая результативная серия 26-летнего нападающего из 10 и более матчей в текущем сезоне. Макдэвид побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству результативных серий из 10 и более матчей за один регулярный чемпионат НХЛ. В сезоне-1986/1987 у Гретцки было четыре такие серии.
В текущем сезоне Макдэвид провёл 76 матчей, в которых набрал 144 (61+83) очка. Сегодняшняя шайба стала 300-й в карьере канадца в НХЛ. Он занял третье место по скорости достижения 300 голов в НХЛ среди действующих хоккеистов лиги.
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