Коннор Макдэвид побил рекорд Гретцки по количеству результативных серий в НХЛ

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид забросил шайбу в меньшинстве в матче с "Лос-Анджелесом" (2:0) и продлил свою действующую результативную серию до 10 матчей.

Это уже пятая результативная серия 26-летнего нападающего из 10 и более матчей в текущем сезоне. Макдэвид побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству результативных серий из 10 и более матчей за один регулярный чемпионат НХЛ. В сезоне-1986/1987 у Гретцки было четыре такие серии.

В текущем сезоне Макдэвид провёл 76 матчей, в которых набрал 144 (61+83) очка. Сегодняшняя шайба стала 300-й в карьере канадца в НХЛ. Он занял третье место по скорости достижения 300 голов в НХЛ среди действующих хоккеистов лиги.