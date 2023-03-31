Никола Йокич вышел на первое место среди претендентов на MVP сезона

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил обновлённую версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата.

Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич вернулся на первое место в рейтинге на официальном сайте. В нынешнем сезоне у 28-летнего баскетболиста 67 матчей, в которых он набирал в среднем за игру 24,9 очка, совершал 11,9 подбора и отдавал 9,9 результативной передачи.

Главным конкурентом Йокича остаётся центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид, который возглавлял рейтинг. У франко-камерунского игрока 33,2 очка, 10,2 подбора и 4,2 результативной передачи в 62 играх.

Третью строчку рейтинга занимает форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо.