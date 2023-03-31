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Никола Йокич вышел на первое место среди претендентов на MVP сезона
Он оттеснил Эмбиида
Фото: Fox Trending
Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил обновлённую версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата.
Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич вернулся на первое место в рейтинге на официальном сайте. В нынешнем сезоне у 28-летнего баскетболиста 67 матчей, в которых он набирал в среднем за игру 24,9 очка, совершал 11,9 подбора и отдавал 9,9 результативной передачи.
Главным конкурентом Йокича остаётся центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид, который возглавлял рейтинг. У франко-камерунского игрока 33,2 очка, 10,2 подбора и 4,2 результативной передачи в 62 играх.
Третью строчку рейтинга занимает форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо.
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