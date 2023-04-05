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Питтсбург потерял место в зоне плей-офф НХЛ
Отрыв от последнего участника составляет 1 балл
В Ньюарке (США) на стадионе "Пруденшиал-центр" завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором "Нью-Джерси Дэвилз" принимал "Питтсбург Пингвинз". Победу в этой встрече одержали хозяева 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).
"Флорида Пантерз", в свою очередь, принимала "Баффало Сэйбрз". Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
Таким образом, "Питтсбург" покинул зону плей-офф НХЛ. Теперь команда занимает девятое место в Восточной конференции, а отрыв от "Флориды" составляет всего одно очко. Такой же отрыв и от "Нью-Йорк Айлендерс", который расположился на восьмом месте.
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