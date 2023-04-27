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Сборная Украины забросила 14 шайб Нидерландам на ЧМ-2023

Хоккей
(1 голосов)

Украинцы порадовали болельщиков количеством заброшенных шайб

Сборная Украины забросила 14 шайб Нидерландам на ЧМ-2023

фото - ФХУ

Новина українською

Сборная Украины по хоккею провела матч чемпионата мира в Дивизионе 1B, в котором сыграла с Нидерландами.

Уже с первых минут матча был понятен фаворит этого поединка. После второго периода счёт в матче был 10:2 и гостям оставалось надеятся только на чудо. После перерыва чуда не произошло и украинцы продолжили громить сопернков.

В следующем матче сборная Украины сыграет 29 апреля Японией.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион 1B

Украина - Нидерланды 14:2 (4:1, 6:1, 4:0)

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В статье: сборная Украины по хоккею
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