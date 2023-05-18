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ЧМ-2023 по хоккею. Германия обыграла Данию, Швейцария взяла верх над Словакией

Хоккей
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Результаты матчей группового этапа

ЧМ-2023 по хоккею. Германия обыграла Данию, Швейцария взяла верх над Словакией

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18 мая, на чемпионате мира-2023 состоялись матчи группового раунда чемпионата мира по хоккею.

Швейцария обыграла Словакию (4:2) и вышла на первое место группы В. Германия одержала долгожданную победу над Данией и теперь занимает шестое место в группе А – 6:4.

Чемпионат мира-2023 продлится до 28 мая. Действующий чемпион мира – сборная Финляндии.

Дания – Германия – 4:6 (1:0, 1:3, 2:3)

Швейцария – Словакия – 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

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В статье: сборная Германии по хоккею сборная Швейцарии по хоккею
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