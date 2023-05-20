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Кубок Стэнли. Вегас в овертайме побеждает Даллас и открывает счет в серии

Хоккей
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Финал Западной конференции

Кубок Стэнли. Вегас в овертайме побеждает Даллас и открывает счет в серии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 мая прошел первый финальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:

"Вегас" – "Даллас"

4:3 после ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

1 период: 0-1 Робертсон Дж. (18,44);

2 период: 1-1 Карлссон (09,17);

3 период: 2-1 Карлссон (01,19); 2-2 Хинц (04,01); 3-2 Блюгер (09,20); 3-3 Бен Дже. (18,01)

ОТ: 4-3 Хауден (01,35)

Счет в серии: 1:0

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В статье: Даллас Вегас Голден Найтс Кубок Стэнли
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