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Кубок Стэнли. Вегас в овертайме побеждает Даллас и открывает счет в серии
Финал Западной конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 19 на 20 мая прошел первый финальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Вашему вниманию его результат:
"Вегас" – "Даллас"
4:3 после ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)
1 период: 0-1 Робертсон Дж. (18,44);
2 период: 1-1 Карлссон (09,17);
3 период: 2-1 Карлссон (01,19); 2-2 Хинц (04,01); 3-2 Блюгер (09,20); 3-3 Бен Дже. (18,01)
ОТ: 4-3 Хауден (01,35)
Счет в серии: 1:0
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