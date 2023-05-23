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Сборная Канады вырвала победу у Чехии и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Все решилось в концовке матча
Фото: Hockey Canada
В Риге прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Канады и Чехии. Победу со счётом 3:1 одержали канадцы.
Счет был открыт на последней минуте первого периода Пейтоном Кребсом. На третьей минуте второго периода Мартин Каут восстановил равенство на табло.
На пятой минуте третьего периода Тайлер Майерс вновь вывел сборную Канады вперёд, а в конце матча Лоусон Круз установил окончательный счёт в матче.
Таким образом, сборная Канады заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав 15 очков после семи матчей. Сборная Чехии расположилась на третьей строчке, имея в активе 13 очков.
ЧМ-2023. Группа B
Канада - Чехия 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
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