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Сборная Канады вырвала победу у Чехии и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Хоккей
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Все решилось в концовке матча

Сборная Канады вырвала победу у Чехии и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Фото: Hockey Canada

Новина українською

В Риге прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Канады и Чехии. Победу со счётом 3:1 одержали канадцы.

Счет был открыт на последней минуте первого периода Пейтоном Кребсом. На третьей минуте второго периода Мартин Каут восстановил равенство на табло.

На пятой минуте третьего периода Тайлер Майерс вновь вывел сборную Канады вперёд, а в конце матча Лоусон Круз установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, сборная Канады заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав 15 очков после семи матчей. Сборная Чехии расположилась на третьей строчке, имея в активе 13 очков.

ЧМ-2023. Группа B

Канада - Чехия 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

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В статье: сборная Канады по хоккею сборная Чехии по хоккею
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