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Сборная США впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею
Команда показывает фантастическую игру
Фото: Olympics
В Тампере прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Швеции и США. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали американцы.
Американская сборная впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира с момента разделения на групповой этап и плей-офф в 1992 году. США победили во всех матчах турнира в основное время, кроме последней игры со Швецией.
В плей-офф чемпионата мира – 2023 США сыграют либо со сборной Словакии, либо с Латвией.
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