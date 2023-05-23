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Сборная США впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею

Хоккей
(1 голосов)

Команда показывает фантастическую игру

Сборная США впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею

Фото: Olympics

Новина українською

В Тампере прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Швеции и США. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали американцы.

Американская сборная впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира с момента разделения на групповой этап и плей-офф в 1992 году. США победили во всех матчах турнира в основное время, кроме последней игры со Швецией.

В плей-офф чемпионата мира – 2023 США сыграют либо со сборной Словакии, либо с Латвией.

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В статье: сборная США по хоккею
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