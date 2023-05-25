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Каролина третий раз уступила в финале Восточной конференции со счётом 0:4

Хоккей
(1 голосов)

Команда не смогла добыть победу

Каролина третий раз уступила в финале Восточной конференции со счётом 0:4

Новина українською

Закончился четвёртый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором "Флорида Пантерз" принимала "Каролину Харрикейнз".

Победу одержала "Флорида" со счётом 4:3. Таким образом, "Пантерз" вышли в финал плей-офф. Финальный счёт серии – 4-0.

Примечательно, что "Харрикейнз" в третий раз подряд проиграли финал Восточной конференции со счётом 0-4.

В 2006 году "Каролина" единственный раз выиграла Кубок Стэнли, одолев в финале "Эдмонтон Ойлерз" (4-3).

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В статье: Каролина Харрикейнз
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