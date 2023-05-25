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Стали известны все участники полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею
Первые матчи состоятся 27 мая
Фото: Olympics
Состоялись четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2023 по хоккею. В матче Швейцарии и Германии победу со счётом 3:1 одержали немцы. США не испытали проблем в игре со сборной Чехии (3:0). Национальная команда Канады уверенно победила хозяев турнира — сборную Финляндии (4:1), а сборная Латвии сенсационно выбила команду Швеции, одержав победу со счётом 3:1.
Таким образом, после окончания игр 1/4 финала чемпионата мира стали известны полуфинальные пары:
Канада – Латвия;
США – Германия.
Напомним, что все матчи пройдут в Тампере на стадионе "Нокиа-Арена" 27 мая.
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