Стали известны все участники полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею

Состоялись четвертьфинальные пары чемпионата мира — 2023 по хоккею. В матче Швейцарии и Германии победу со счётом 3:1 одержали немцы. США не испытали проблем в игре со сборной Чехии (3:0). Национальная команда Канады уверенно победила хозяев турнира — сборную Финляндии (4:1), а сборная Латвии сенсационно выбила команду Швеции, одержав победу со счётом 3:1.

Таким образом, после окончания игр 1/4 финала чемпионата мира стали известны полуфинальные пары:

Канада – Латвия;

США – Германия.

Напомним, что все матчи пройдут в Тампере на стадионе "Нокиа-Арена" 27 мая.