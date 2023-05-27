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Определилась страна, которая примет чемпионат мира 2027
Справедливое решение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира по хоккею в 2027 году пройдет в Германии. Это решила комиссия из состава делегатов IIHF.
У немцев были конкуренты – Казахстан, но их заявка была отклонена.
Заявка Германии получила 75% голосов (102 делегата), Казахстана – 25% (34). Для победы нужно было набрать 50%+1 голос.
В заявку Германии входят города Кёльн, Дюссельдорф, Мангейм и Мюнхен, турнир пройдет в двух из них. Матчи пройдут в Дюссельдорфе на арене The PSD Bank Dome и в Мангайме на Sap Arena.
Напомним, что ранее определилось
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