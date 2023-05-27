Определилась страна, которая примет чемпионат мира 2027

Чемпионат мира по хоккею в 2027 году пройдет в Германии. Это решила комиссия из состава делегатов IIHF.

У немцев были конкуренты – Казахстан, но их заявка была отклонена.

Заявка Германии получила 75% голосов (102 делегата), Казахстана – 25% (34). Для победы нужно было набрать 50%+1 голос.

В заявку Германии входят города Кёльн, Дюссельдорф, Мангейм и Мюнхен, турнир пройдет в двух из них. Матчи пройдут в Дюссельдорфе на арене The PSD Bank Dome и в Мангайме на Sap Arena.