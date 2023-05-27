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Определилась страна, которая примет чемпионат мира 2027

Хоккей
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Справедливое решение

Определилась страна, которая примет чемпионат мира 2027

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира по хоккею в 2027 году пройдет в Германии. Это решила комиссия из состава делегатов IIHF.

У немцев были конкуренты – Казахстан, но их заявка была отклонена.

Заявка Германии получила 75% голосов (102 делегата), Казахстана – 25% (34). Для победы нужно было набрать 50%+1 голос.

В заявку Германии входят города Кёльн, Дюссельдорф, Мангейм и Мюнхен, турнир пройдет в двух из них. Матчи пройдут в Дюссельдорфе на арене The PSD Bank Dome и в Мангайме на Sap Arena.

Напомним, что ранее определилось место проведения молодежного чемпионата мира 2025.

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Названо место проведения молодежного чемпионата мира по хоккею
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В статье: чемпионат мира по хоккею молодежный чемпионат мира по хоккею
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