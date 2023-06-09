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Флорида обыграла Вегас в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли
Результаты финального матча
Фото: sportingnews.com
В Санрайзе состоялся третий матч финала Кубка Стэнли, в котором "Флорида Пантерз" принимала "Вегас Голден Найтс".
Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
Кубок Стэнли. Финал.
Флорида Пантерз - Вегас Голден Найтс 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0 ОТ)
Итоговый счёт установил нападающий "Флориды" Картер Вераге, принёсший хозяевам победу в овертайме. Таким образом, "Пантерз" одержали первую победу в своей истории в финальных сериях плей-офф НХЛ.
Напомним, в этом сезоне "пантеры" вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз в истории НХЛ и впервые с 1996 года.
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