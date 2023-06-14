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Вегас впервые в истории выиграл НХЛ
Молодая команда очень быстро добилась успеха
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вегас Голден Найтс" стал новым чемпионом Национальной хоккейной лиги. Этой ночью в пятом матче серии "рыцари" одолели на своем льду "Флориду" 9:3 и закрепили победу в финальной серии 4:1.
"Вегас" был основан только в 2017 году, а с сезона 2017/2018 команда выступает в НХЛ. За пять сезонов "Голден Найтс" четыре раза выходили в плейофф и однажды играли в финале конференции. Поэтому уже борьба за Кубок Стэнли в финальной серии стала для клуба самым высоким достижением.
Для трех игроков в составе "Вегаса" – Фила Кессела, Алека Мартинеса и Джонатана Квика – этот Кубок Стэнли стал уже третьим в карьере.
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