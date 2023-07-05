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Вадим Шахрайчук будет совмещать работу в клубе и сборной Украины

Хоккей
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Тренер возглавляет клуб Киев Кэпиталз

Вадим Шахрайчук будет совмещать работу в клубе и сборной Украины

фото - ФХУ

Новина українською

Вадим Шахрайчук в новом сезоне намерен совмещать должность главного тренера в сборной Украины и на клубном уровне – в новообразованном столичном коллективе "Киев Кэпиталз", пишет Sport.ua.

По данным источника, у Шахрайчука и его тренерского штаба еще год контракта с Федерацией хоккея Украины.

После чемпионата мира-2023 в Эстонии, где наши хоккеисты заняли второе место, не сумев выйти в элитный дивизион, 49-летний Шахрайчук говорил, что намерен продолжить работу в сборной Украины.

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В статье: Вадим Шахрайчук
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Источник:
Sport.ua

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