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Вадим Шахрайчук будет совмещать работу в клубе и сборной Украины
Тренер возглавляет клуб Киев Кэпиталз
фото - ФХУ
Вадим Шахрайчук в новом сезоне намерен совмещать должность главного тренера в сборной Украины и на клубном уровне – в новообразованном столичном коллективе "Киев Кэпиталз", пишет Sport.ua.
По данным источника, у Шахрайчука и его тренерского штаба еще год контракта с Федерацией хоккея Украины.
После чемпионата мира-2023 в Эстонии, где наши хоккеисты заняли второе место, не сумев выйти в элитный дивизион, 49-летний Шахрайчук говорил, что намерен продолжить работу в сборной Украины.
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