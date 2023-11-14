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На войне с россией погибли двое украинских хоккеистов

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Еще два спортсмена отдали жизни за Украину

На войне с россией погибли двое украинских хоккеистов

Новина українською
Новина українською

На войне с рф погибли украинские хоккеисты Макар Ерофеев и Алексей Логинов, сообщает Федерация хоккея Украины.

Алексей Логинов ранее выступал за "Ледяных Волков" и "Белый Барс", играя на позиции голкипера. Ему было 23 года. О месте гибели не сообщается.

24-летний Макар Ерофеев до начала полномасштабной войны играл за днепровские "Зенит", "Ястребов" и "Аврору". Служил заместителем роты разведки 92-й отдельной штурмовой бригады. Погиб 11 ноября во время выполнения боевой задачи под селом Андреевка возле Бахмута.

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хоккей война с россией
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Источник:
ФХУ
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