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Кременчук и Днепр совершили обмен игроками
Днепряне пополнил свои ряды воспитанником кременчугской команды
Фейсбук Кременчука
Команды "Кременчук" и "Днепр" обменялись игроками.
В ряды "щук" переходит защитник национальной сборной Украины Глеб Варава. "Горожане" усилились нападающим Дмитрием Попережаем.
Варава в сезоне 2022-24 успел отыграть за "Кременчуг" 11 матчей и набрать 10 (2+8) очков.
Глеб является воспитанником кременчугского хоккея, вместе с клубом из родного города становился чемпионом и вице-чемпионом Украины.
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