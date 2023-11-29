Кременчук и Днепр совершили обмен игроками

Команды "Кременчук" и "Днепр" обменялись игроками.

В ряды "щук" переходит защитник национальной сборной Украины Глеб Варава. "Горожане" усилились нападающим Дмитрием Попережаем.

Варава в сезоне 2022-24 успел отыграть за "Кременчуг" 11 матчей и набрать 10 (2+8) очков.

Глеб является воспитанником кременчугского хоккея, вместе с клубом из родного города становился чемпионом и вице-чемпионом Украины.