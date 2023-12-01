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Нападающий Вегаса Джек Айкел стал пятым действующий американским хоккеистом с 470 очками в НХЛ
Из них - 189 заброшеных шайб
В Ванкувере на стадионе "Роджерс-Арена" прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Ванкувером" и "Вегасом". Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.
Американский нападающий "Вегас Голден Найтс" Джек Айкел забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
Как пишет пресс-служба НХЛ, форвард довёл свой бомбардирский счёт до 470 (189+281) очков в 500 встречах. Таким образом, Айкел стал лишь пятым действующим американским хоккеистом в НХЛ, добравшимся до этой отметки. Больше нападающего очков набрали только Джонни Годро (471), Мэттью Ткачук (479), Патрик Кейн (483) и Остон Мэттьюс (563).
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