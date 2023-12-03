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НХЛ. Анахайм в серии буллитов побеждает Колорадо, поражения Чикаго и Баффало
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Даллас" – "Тампа-Бей"
8:1 (3:1, 3:0, 2:0)
"Виннипег" - "Чикаго"
3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
"Нэшвилл" – "Рейнджерс"
3:4 (2:0, 1:3, 0:1)
"Флорида" - "Айлендерс"
3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
"Каролина" - "Баффало"
6:2 (2:0, 3:0, 1:2)
"Монреаль" – "Детройт"
4:5 после ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 0:1)
"Оттава" - "Сиэтл"
2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
"Питтсбург" - "Филадельфия"
3:4 после Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1)
"Торонто" - "Бостон"
3:4 после ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
"Аризона" - "Сент-Луис"
4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
"Анахайм" - "Колорадо"
4:3 после Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)
"Вегас" - "Вашингтон"
4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
"Калгари" - "Ванкувер"
3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
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