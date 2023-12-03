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НХЛ. Анахайм в серии буллитов побеждает Колорадо, поражения Чикаго и Баффало

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Анахайм в серии буллитов побеждает Колорадо, поражения Чикаго и Баффало

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Даллас" – "Тампа-Бей"

8:1 (3:1, 3:0, 2:0)

"Виннипег" - "Чикаго"

3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

"Нэшвилл" – "Рейнджерс"

3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

"Флорида" - "Айлендерс"

3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

"Каролина" - "Баффало"

6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

"Монреаль" – "Детройт"

4:5 после ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 0:1)

"Оттава" - "Сиэтл"

2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

"Питтсбург" - "Филадельфия"

3:4 после Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

"Торонто" - "Бостон"

3:4 после ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

"Аризона" - "Сент-Луис"

4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

"Анахайм" - "Колорадо"

4:3 после Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)

"Вегас" - "Вашингтон"

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

"Калгари" - "Ванкувер"

3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

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