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НХЛ. Баффало в серии буллитов уступает Монреалю, Вашингтон разгромил Рейнджерс

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало в серии буллитов уступает Монреалю, Вашингтон разгромил Рейнджерс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Монреаль"

2 – 3 после Б (0-0; 0-2; 2-0; 0-0; 2-3)

"Вашингтон" – "Рейнджерс"

4 – 0 (1-0; 3-0; 0-0)

"Детройт" – "Оттава"

1 – 5 (1-1; 0-3; 0-1)

"Торонто" – "Нэшвилл"

4 – 0 (0-0; 2-0; 2-0)

"Айлендерс" – "Лос-Анджелес"

3 – 2 после ОТ (0-0; 0-2; 2-0; 1-0)

"Чикаго" – "Сент-Луис"

3 – 1 (2-0; 1-0; 0-1)

"Колорадо" – "Филадельфия"

2 – 5 (1-1; 1-2; 0-2)

"Ванкувер" – "Королина"

4 – 3 (1-0; 2-2; 1-1)

"Сиэтл" – "Тампа-Бей"

3 – 4 после ОТ (0-2; 2-0; 1-1; 0-1)

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