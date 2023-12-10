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НХЛ. Баффало в серии буллитов уступает Монреалю, Вашингтон разгромил Рейнджерс
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 9 на 10 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Монреаль"
2 – 3 после Б (0-0; 0-2; 2-0; 0-0; 2-3)
"Вашингтон" – "Рейнджерс"
4 – 0 (1-0; 3-0; 0-0)
"Детройт" – "Оттава"
1 – 5 (1-1; 0-3; 0-1)
"Торонто" – "Нэшвилл"
4 – 0 (0-0; 2-0; 2-0)
"Айлендерс" – "Лос-Анджелес"
3 – 2 после ОТ (0-0; 0-2; 2-0; 1-0)
"Чикаго" – "Сент-Луис"
3 – 1 (2-0; 1-0; 0-1)
"Колорадо" – "Филадельфия"
2 – 5 (1-1; 1-2; 0-2)
"Ванкувер" – "Королина"
4 – 3 (1-0; 2-2; 1-1)
"Сиэтл" – "Тампа-Бей"
3 – 4 после ОТ (0-2; 2-0; 1-1; 0-1)
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