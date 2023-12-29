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МЧМ-2024. Сборная Словакии разгромила Норвегия в матче группового этапа

Хоккей

Невероятный матч в исполнении номинальных хозяев

МЧМ-2024. Сборная Словакии разгромила Норвегия в матче группового этапа

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором встречались сборные Норвегии и Словакии. Сборная Словакии одержала победу.

МЧМ-2024. Группа В

Словакия — Норвегия 8:4 (2:1, 5:0, 1:3).

Счёт в матче открыл нападающий сборной Норвегии Микаэль Брандсегг-Нюгор. В дальнейшем словацкие хоккеисты забросили семь шайб подряд. Отличились Самуэль Гонзек, Юрай Пекарчик, Далибор Дворски, Сервац Петровски (дважды), Петер Репчик и Лука Радивоевич. На 49-й минуте Стиан Сольберг забросил вторую шайбу Норвегии. На 54-й минуте Далибор Дворски оформил дубль и восстановил разницу в счёте. В концовке в составе сборной Норвегии отличились Петтер Вестерхейм и вновь Микаэль Брандсегг-Нюгор.

Таким образом Словакия поднялись на первое место в турнирной таблице группы В.

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