  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Детройт в овертайме побеждает Нэшвилл, поражения Рейнджерс и Торонто
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Детройт в овертайме побеждает Нэшвилл, поражения Рейнджерс и Торонто

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Детройт в овертайме побеждает Нэшвилл, поражения Рейнджерс и Торонто

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Нэшвилл"

5:4 после ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 1:0)

"Флорида" – "Рейнджерс"

4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

"Коламбус" – "Торонто"

6:5 после ОТ (1:2, 3:3, 1:0, 1:0)

"Оттава" – "Нью-Джерси"

2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

"Айлендерс" – "Вашингтон"

5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

"Даллас" – "Чикаго"

5:4 после ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

"Сент-Луис" – "Колорадо"

1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

"Анахайм" – "Аризона"

0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

"Сиэтл" – "Филадельфия"

2:1 после ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

По теме
yellow-arrow
МЧМ-2024. Сборная США в серии буллитов обыграла Чехию
yellow-arrow
Сборная Финляндии добыла первую победу на МЧМ-2024
yellow-arrow
МЧМ-2024. Сборная Словакии разгромила Норвегия в матче группового этапа
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости