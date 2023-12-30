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НХЛ. Детройт в овертайме побеждает Нэшвилл, поражения Рейнджерс и Торонто
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 29 на 30 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Нэшвилл"
5:4 после ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 1:0)
"Флорида" – "Рейнджерс"
4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
"Коламбус" – "Торонто"
6:5 после ОТ (1:2, 3:3, 1:0, 1:0)
"Оттава" – "Нью-Джерси"
2:6 (1:2, 0:2, 1:2)
"Айлендерс" – "Вашингтон"
5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
"Даллас" – "Чикаго"
5:4 после ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)
"Сент-Луис" – "Колорадо"
1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
"Анахайм" – "Аризона"
0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
"Сиэтл" – "Филадельфия"
2:1 после ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
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