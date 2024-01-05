МЧМ-2024. Сборная Чехии одержала победу над Финляндией в матче за бронзу

В Швеции закончился матч за третье место в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная Чехии встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой чехов со счётом 8:5.

На седьмой минуте первого периода Расмус Кумпулайнен открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Яни Нюман удвоил преимущество финнов. На 17-й минуте периода Иржи Кулих размочил счёт в матче. Под конец второго периода счет уже достиг 3:5. После перерыва команды продолжили обмениваться шайбами и окончательный счет на табло составил 8:5.

В финале, который пройдет позднее 5 января, сыграют сборные США и Швеции.

ЧМ U-20. 2024

Чехия — Финляндия — 8:5 (1:2, 2:3, 5:0)