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МЧМ-2024. Сборная Чехии одержала победу над Финляндией в матче за бронзу
Результаты матча за третье место
В Швеции закончился матч за третье место в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная Чехии встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой чехов со счётом 8:5.
На седьмой минуте первого периода Расмус Кумпулайнен открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Яни Нюман удвоил преимущество финнов. На 17-й минуте периода Иржи Кулих размочил счёт в матче. Под конец второго периода счет уже достиг 3:5. После перерыва команды продолжили обмениваться шайбами и окончательный счет на табло составил 8:5.
В финале, который пройдет позднее 5 января, сыграют сборные США и Швеции.
ЧМ U-20. 2024
Чехия — Финляндия — 8:5 (1:2, 2:3, 5:0)
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