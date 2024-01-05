  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. МЧМ-2024. Сборная Чехии одержала победу над Финляндией в матче за бронзу
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЧМ-2024. Сборная Чехии одержала победу над Финляндией в матче за бронзу

Хоккей

Результаты матча за третье место

МЧМ-2024. Сборная Чехии одержала победу над Финляндией в матче за бронзу

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Швеции закончился матч за третье место в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная Чехии встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой чехов со счётом 8:5.

На седьмой минуте первого периода Расмус Кумпулайнен открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Яни Нюман удвоил преимущество финнов. На 17-й минуте периода Иржи Кулих размочил счёт в матче. Под конец второго периода счет уже достиг 3:5. После перерыва команды продолжили обмениваться шайбами и окончательный счет на табло составил 8:5.

В финале, который пройдет позднее 5 января, сыграют сборные США и Швеции.

ЧМ U-20. 2024

Чехия — Финляндия — 8:5 (1:2, 2:3, 5:0)

По теме
yellow-arrow
Определились финалисты МЧМ-2024
yellow-arrow
МЧМ-2024. Сборная США вышла в финал, обыграв Финляндию
yellow-arrow
Молодежная сборная Швеции вышла в третий финал МЧМ с 2012 года
сборная Чехии по хоккею
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости