Сборная Чехии установила сразу два рекорда МЧМ

В Швеции состоялся матч за третье место в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная Чехии встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой чехов со счётом 8:5.

По информации пресс-службы Международной федерации хоккея, сборная Чехии установила два рекорда молодёжных чемпионатов мира. Чехи забросили самые быстрые четыре шайбы в матче — за 50 секунд и самые быстрые две шайбы — за две секунды.

Напомним, национальная команда Чехии впервые за 23 года дважды подряд завоевала медали молодёжных чемпионатов мира.