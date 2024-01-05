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Сборная Чехии установила сразу два рекорда МЧМ

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Невероятную игру провели чехи

Сборная Чехии установила сразу два рекорда МЧМ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Швеции состоялся матч за третье место в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная Чехии встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой чехов со счётом 8:5.

По информации пресс-службы Международной федерации хоккея, сборная Чехии установила два рекорда молодёжных чемпионатов мира. Чехи забросили самые быстрые четыре шайбы в матче — за 50 секунд и самые быстрые две шайбы — за две секунды.

Напомним, национальная команда Чехии впервые за 23 года дважды подряд завоевала медали молодёжных чемпионатов мира.

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