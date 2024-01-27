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НХЛ. Питтсбург в серии буллитов проигрывает Флориде, Сент-Луис в овертайме дожимает Сиэтл
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 26 на 27 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Флорида"
2 – 3 после Б (1-1; 0-1; 1-0; 0-0; 1-2)
"Рейнджерс" – "Вегас"
2 – 5 (1-1; 0-2; 1-2)
"Колорадо" – "Лос-Анджелес"
5 – 1 (3-0; 1-1; 1-0)
"Сиэтл" – "Сент-Луис"
3 – 4 после ОТ (1-1; 2-1; 0-1; 0-1)
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