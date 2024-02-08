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Украина - Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ОИ-2026
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча
Фото: ФХУ
Сегодня, 8 февраля, в 21:00 по киевскому времени сборная Украины проведет в польском Сосновце первый матч олимпийского преквалификационного турнира.
Соперниками будут хоккеисты сборной Кореи, с которыми наша команда проводила товарищеский матч. Победа 4:3 в овертайме позволила существенно поднять дух команды.
Победитель группы выйдет в следующий этап отбора. Трансляция - на Суспільне Спорт.
Начало - в 21:00.
Южная Корея — Украина
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