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Украина - Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ОИ-2026

Хоккей

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча

Украина - Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ОИ-2026

Фото: ФХУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 февраля, в 21:00 по киевскому времени сборная Украины проведет в польском Сосновце первый матч олимпийского преквалификационного турнира.

Соперниками будут хоккеисты сборной Кореи, с которыми наша команда проводила товарищеский матч. Победа 4:3 в овертайме позволила существенно поднять дух команды.

Победитель группы выйдет в следующий этап отбора. Трансляция - на Суспільне Спорт.

Начало - в 21:00.

Южная Корея — Украина

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