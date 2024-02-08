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Сборная Украины по хоккею назвала состав на матч против Кореи
Матч стартует в 21:00
фото - iihf.com/
Сегодня, 8 февраля, в 21:00 по киевскому времени сборная Украины проведет в польском Сосновце первый матч олимпийского преквалификационного турнира.
Соперниками будут хоккеисты сборной Кореи.
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Главный тренер команды Дмитрий Христич определился со стартовым составом:
30.Захарченко (29. Дьяченко)
19. Гребеник - 28. Пангелов-Юлдашев (А), 9. Кукла (А) - 10. Мазур - 14. Морозов
8. Сысак - 7. Мережко (С), 23. Трахт - 25. Захаров - 17. Пересунько
4. Чолач - 26. Ратушный, 21. Ворона - 12. Фадеев - 11. Денискин
3. Андрейкив, 16. Панченко - 15. Куцевич - 20. Бородай
13. Коренчук
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