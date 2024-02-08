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Сборная Украины по хоккею назвала состав на матч против Кореи

Хоккей
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Матч стартует в 21:00

Сборная Украины по хоккею назвала состав на матч против Кореи

фото - iihf.com/

Новина українською

Сегодня, 8 февраля, в 21:00 по киевскому времени сборная Украины проведет в польском Сосновце первый матч олимпийского преквалификационного турнира.

Соперниками будут хоккеисты сборной Кореи.

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Главный тренер команды Дмитрий Христич определился со стартовым составом:

30.Захарченко (29. Дьяченко)

19. Гребеник - 28. Пангелов-Юлдашев (А), 9. Кукла (А) - 10. Мазур - 14. Морозов

8. Сысак - 7. Мережко (С), 23. Трахт - 25. Захаров - 17. Пересунько

4. Чолач - 26. Ратушный, 21. Ворона - 12. Фадеев - 11. Денискин

3. Андрейкив, 16. Панченко - 15. Куцевич - 20. Бородай

13. Коренчук

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Источник:
ФХУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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