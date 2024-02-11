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НХЛ. Флорида разгромила Колорадо, Аризона в овертайме проиграла Нэшвилл

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида разгромила Колорадо, Аризона в овертайме проиграла Нэшвилл

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Колорадо"

4:0 (2-0; 1-0; 1-0)

"Каролина" - "Нью-Джерси"

1:0 после ОТ (0-0; 0-0; 0-0; 1-0)

"Коламбус" - "Тампа-Бей"

2:4 (0-1; 0-1; 2-2)

"Оттава" – "Торонто"

5:3 (1-1; 3-1; 1-1)

"Филадельфия" – "Сиэтл"

3:2 (2-1; 0-0; 1-1)

"Виннипег" – "Питтсбург"

2:1 (2-0; 0-1; 0-0)

"Нэшвилл" – "Аризона"

5-4 после ОТ (1-1; 1-1; 2-2; 1-0)

"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"

4-0 (0-0; 2-0; 2-0)

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