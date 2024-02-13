Международная федерация хоккея продлила отстранение России и Беларуси на сезон 2024/25

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF. Организация пришла к выводу, что возвращение российских и белорусских команд и сборных "пока не является безопасным".

Россия и Беларусь не сыграют на Чемпионате мира-2024, также Беларусь не сможет принять участие в отборе на Олимпийские игры-2026, где она оказалась в одной группе с Украиной.

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В следующий раз IIHF будет пересматривать решение по России и Беларуси в мае 2025 года.