Сборная Украины по хоккею побеждает в предквалификационном турнире на ОИ-2026

Сборная Украины по хоккею в заключительном матче предквалификационного турнира на ОИ-2026 одержала победу над сборной Эстонии 5:3 и прошла в финальную стадию турнира.

Финальный поединок гарантировал "желто-синим" первую строчку на групповом этапе. До этого они смогли обыграть Республику Кореи (4:0), а затем в серии буллитов Польшу (3:2).

В августе-сентябре 2024 года украинская сборная будет участвовать в финальном этапе отбора. Команда Христича попала в одну группу вместе с представителями Словакии, Беларуси и Казахстана и должна занять первое место для гарантированной квалификации на Олимпиаду-2026.

Квалификация Олимпиады-2026. Третий раунд

Украина - Эстония - 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)