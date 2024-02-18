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НХЛ. Лос-Анджелес в овертайме побеждает Бостон, Оттава минимально уступает Чикаго
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 17 на 18 февраля прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Лос-Анджелес" – 4:5 после ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)
"Даллас" – "Эдмонтон" – 3:4 после ОТ (0:0, 3:3, 0:0, 0:1)
"Чикаго" – "Оттава" – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
"Калгари" – "Детройт" – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
"Миннесота" – "Баффало" – 2:3 после (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)
"Сент-Луис" – "Нэшвилл" – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
"Тампа-Бэй" – "Флорида" – 2:9 (1:4, 0:2, 1:3)
"Монреаль" – "Вашингтон" – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
"Торонто" – "Анахайм" – 9:2 (4:1, 4:0, 1:1)
"Нью-Джерси" – "Филадельфия" – 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
"Ванкувер" – "Виннипег" – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
"Сан-Хосе" – "Коламбус" – 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
"Вегас" – "Каролина" – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
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