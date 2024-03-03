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НХЛ. Даллас в серии буллитов побеждает Сан-Хосе, Чикаго уступает Коламбус
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь со 2 на 3 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Виннипег" – 3:5 (0:0, 3:0, 0:5)
"Детройт" - "Флорида" - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
"Сиэтл" – "Эдмонтон" – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
"Сент-Луис" - "Миннесота" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
"Нэшвилл" – "Колорадо" – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
"Баффало" – "Вегас" – 7:2 (1:0, 2:2, 4:0)
"Филадельфия" – "Оттава" – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
"Тампа-Бэй" – "Монреаль" – 4:3 после Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 2:1)
"Торонто" - "Рейнджерс" - 4:3 после Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 2:1)
"Айлендерс" – "Бостон" – 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
"Чикаго" - "Коламбус" - 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
"Даллас" - "Сан-Хосе" - 3:2 после Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 2:1)
"Калгари" – "Питтсбург" – 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)
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