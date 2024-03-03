  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Даллас в серии буллитов побеждает Сан-Хосе, Чикаго уступает Коламбус
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Даллас в серии буллитов побеждает Сан-Хосе, Чикаго уступает Коламбус

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Даллас в серии буллитов побеждает Сан-Хосе, Чикаго уступает Коламбус

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Виннипег" – 3:5 (0:0, 3:0, 0:5)

"Детройт" - "Флорида" - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

"Сиэтл" – "Эдмонтон" – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

"Сент-Луис" - "Миннесота" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

"Нэшвилл" – "Колорадо" – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

"Баффало" – "Вегас" – 7:2 (1:0, 2:2, 4:0)

"Филадельфия" – "Оттава" – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

"Тампа-Бэй" – "Монреаль" – 4:3 после Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 2:1)

"Торонто" - "Рейнджерс" - 4:3 после Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 2:1)

"Айлендерс" – "Бостон" – 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

"Чикаго" - "Коламбус" - 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

"Даллас" - "Сан-Хосе" - 3:2 после Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 2:1)

"Калгари" – "Питтсбург" – 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Вашингтон побеждает Филадельфию, поражения Оттавы и Нью-Джерси
yellow-arrow
Гашек: Я рад, что НХЛ не пригласила Чехию на турнир четырёх наций
yellow-arrow
Чемпионат Украины по хоккею. Регулярный сезон завершен
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости