Женская сборная Украины по хоккею с разгромной победы стартовала на ЧМ-2024

Женская сборная Украины по хоккею одержала победу на старте чемпионата мира-2024 в дивизионе IIIA над Болгарией - 9:1.

Уже в первом периоде украинки забросили три шайбы, пропустив лишь одну. Далее разница в счете только росла и под конец матча достигла 8 шайб.

Напомним, что ЧМ-2024 в дивизионе IIIA продлится до 17 марта. Кроме Болгарии наша команда сыграет со сборной Литвы, Румынии, Сербии и Хорватии.

Чемпионат мира-2024. Дивизион IIIА

Украина - Болгария 9:1 (3:1, 5:0, 1:0)