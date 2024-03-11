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Женская сборная Украины по хоккею с разгромной победы стартовала на ЧМ-2024

Хоккей

Украинки не дали ни малейшего шанса соперницам

Женская сборная Украины по хоккею с разгромной победы стартовала на ЧМ-2024

Фото: ФХУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по хоккею одержала победу на старте чемпионата мира-2024 в дивизионе IIIA над Болгарией - 9:1.

Уже в первом периоде украинки забросили три шайбы, пропустив лишь одну. Далее разница в счете только росла и под конец матча достигла 8 шайб.

Напомним, что ЧМ-2024 в дивизионе IIIA продлится до 17 марта. Кроме Болгарии наша команда сыграет со сборной Литвы, Румынии, Сербии и Хорватии.

Чемпионат мира-2024. Дивизион IIIА

Украина - Болгария 9:1 (3:1, 5:0, 1:0)

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