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Женская сборная Украины по хоккею одержала вторую победу на ЧМ-2024
Команда укрепилась на первой строчке в группе
Сборная Украины по хоккею одержала победу на женском чемпионате мира, обыграв Литву - 3:1.
Напомним, что в первом матче украинки разгромили сборную Болгарии со счетом 9:1.
Стартовые 20 минут команды завершили с нулями на табло. Счет же был открыт во втором периоде благодаря великолепным действиям Полины Телегиной.
В заключительном отрезке матча сборная Украины забросила две шайбы, при этом пропустив одну и одержала уверенную победу - 3:1.
Чемпионат мира-2024. Группа IIIА. 2-й тур
Украина — Литва - 3:1 (0:0, 1:0, 1:0, 2:1)
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