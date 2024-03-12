Женская сборная Украины по хоккею одержала вторую победу на ЧМ-2024

Сборная Украины по хоккею одержала победу на женском чемпионате мира, обыграв Литву - 3:1.

Напомним, что в первом матче украинки разгромили сборную Болгарии со счетом 9:1.

Стартовые 20 минут команды завершили с нулями на табло. Счет же был открыт во втором периоде благодаря великолепным действиям Полины Телегиной.

В заключительном отрезке матча сборная Украины забросила две шайбы, при этом пропустив одну и одержала уверенную победу - 3:1.

Чемпионат мира-2024. Группа IIIА. 2-й тур

Украина — Литва - 3:1 (0:0, 1:0, 1:0, 2:1)