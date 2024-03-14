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Женская сборная Украины добыла волевую победу над Сербией на ЧС-2024 по хоккею
Зрелищный матч провели хоккеистки
Сборная Украины по хоккею одержала свою третью победу в сезоне женского ЧМ-2024, обыграв Сербию со счетом 5:4.
Уже через 10 секунд после начала матча гости открыли счет в матче. Впоследствии после удачной атаки сербы удвоили преимущество и с перевесом 2:0 ушли на перерыв. Уже во второй 20-минутке украинцы уступали 0:3.
На 25-й минуте встречи "сине-желтые" сократили отставание до 2 шайб - после броска Валерии Манчак шайба срикошетила от соперницы и поразила ворота сербок.
В заключительном периоде Сербия снова увеличила преимущество до 3 голов.
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Дальше началось самое интересное: украинки начали диктовать свою игру и за 4 минуты до конца встречи забросили 2 шайбу, а до конца игры сумели сравнять счет на табло.
Уже в овертайме Манчак забросила свою четвертую шайбу в матче и позволила Украине одержать волевую победу.
ЧМ-2024. Группа IIIA. 3-й тур
Украина — Сербия - 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0 ОТ)
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