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НХЛ. Оттава в овертайме побеждает Айлендерс, Миннесота в серии буллитов проигрывает Сент-Луис

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Оттава в овертайме побеждает Айлендерс, Миннесота в серии буллитов проигрывает Сент-Луис

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" – "Оттава"

3:4 после ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

"Детройт" - "Баффало"

4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

"Питтсбург" - "Рейнджерс"

4:7 (2:3, 1:2, 1:2)

"Аризона" - "Нью-Джерси"

4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

"Флорида" - "Тампа-Бэй"

3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

"Калгари" - "Монреаль"

5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

"Бостон" - "Филадельфия"

6:5 (1:1, 1:1, 4:3)

"Коламбус" - "Сан-Хосе"

4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

"Торонто" - "Каролина"

4:5 после Б (0:0, 3:2, 1:2, 0:0, 0:1)

"Даллас" - "Лос-Анджелес"

4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

"Сент-Луис" - "Миннесота"

3:2 после Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

"Сиэтл" – "Нэшвилл"

1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

"Ванкувер" - "Вашингтон"

1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

"Эдмонтон" - "Колорадо"

2:3 после ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

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