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НХЛ. Оттава в овертайме побеждает Айлендерс, Миннесота в серии буллитов проигрывает Сент-Луис
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 16 на 17 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" – "Оттава"
3:4 после ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
"Детройт" - "Баффало"
4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
"Питтсбург" - "Рейнджерс"
4:7 (2:3, 1:2, 1:2)
"Аризона" - "Нью-Джерси"
4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
"Флорида" - "Тампа-Бэй"
3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
"Калгари" - "Монреаль"
5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
"Бостон" - "Филадельфия"
6:5 (1:1, 1:1, 4:3)
"Коламбус" - "Сан-Хосе"
4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
"Торонто" - "Каролина"
4:5 после Б (0:0, 3:2, 1:2, 0:0, 0:1)
"Даллас" - "Лос-Анджелес"
4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
"Сент-Луис" - "Миннесота"
3:2 после Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
"Сиэтл" – "Нэшвилл"
1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
"Ванкувер" - "Вашингтон"
1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
"Эдмонтон" - "Колорадо"
2:3 после ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
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