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НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Каролину, Коламбус разгромно уступают Колорадо
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 22 на 23 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Каролина"
7 – 6 после Б (1-2; 2-2; 3-2; 0-0; 1-0)
"Даллас" – "Питтсбург"
4 – 2 (1-1; 2-0; 1-1)
"Колорадо" – "Коламбус"
6 – 1 (1-1; 2-0; 3-0)
"Аризона" – "Сиэтл"
2 – 1 после ОТ (0-0; 0-0; 1-1; 1-0)
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