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НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Каролину, Коламбус разгромно уступают Колорадо

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Каролину, Коламбус разгромно уступают Колорадо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Каролина"

7 – 6 после Б (1-2; 2-2; 3-2; 0-0; 1-0)

"Даллас" – "Питтсбург"

4 – 2 (1-1; 2-0; 1-1)

"Колорадо" – "Коламбус"

6 – 1 (1-1; 2-0; 3-0)

"Аризона" – "Сиэтл"

2 – 1 после ОТ (0-0; 0-0; 1-1; 1-0)

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