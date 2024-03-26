Сокол одержал третью победу над Кременчугом в финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею

26 марта состоялся матч финальной серии, в которой "Кременчуг" сыграл с "Соколом".

Гости подходили к этому матчу без трех основных игроков. В свою очередь "Кременчуг" перед выходом на лед потерял капитана Виталия Ляльку. Кроме Ляльки, отсутствовали Матусевич и Геворкян.

В первом периоде несколько хороших моментов было у "Сокола". После перерыва игра стала интереснее, однако великолепная игра голкиперов обеих команд не позволяла ни одной из команд выйти вперед. На последней минуте второго периода "Кременчуг" открыл счет.

На решающий отрезок матча "Сокол" изменил тактику и быстро сравнял счет. Далее гости забросили еще две шайбы, на что хозяева сумели ответить лишь одним точным броском.

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Напомним, что четвертый матч серии состоится 28 марта в 18:00.

"Кременчуг" - "Сокол" - 2:3 (0:0, 1:0, 1:0, 1:3)

Счет в серии - 0:3

Шайбы: 1:0 - Кривошапкин (Кругляков, Андрющенко), 39:33. 1:1 - Разумов (Качан, Толстушко), 43:20. 1:2 - Чердак (Разумов, В. Мазур), 57:45. 1:3 - Бородай (Толстушко, Ромащенко). 58:07. 2:3 - Кривошапкин (Матвиенко), 59:23

Вратари: Кучер - Дьяченко