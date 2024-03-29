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Названы лучшие игроки плей-офф и регулярного сезона чемпионата Украины по хоккею

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Победу одержал Сокол

Названы лучшие игроки плей-офф и регулярного сезона чемпионата Украины по хоккею

ХК Сокіл

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По итогам плей-офф чемпионата Украины Федерация хоккея Украины назвала имена лучших игроков.

Самым ценным хоккеистом по итогам регулярного сезона стал форвард Днепра Никита Сидоренко, а в плей-офф - форвард Сокола Виктор Захаров.

Лучшим тренером признан наставник "Днепра" Александр Бобкин.

Лучший игрок чемпионата: Никита Сидоренко (Днепр)

Лучший вратарь: Богдан Дьяченко (Сокол)

Лучший защитник: Евгений Ратушный (Днепр)

Лучший молодой игрок: Никита Сидоренко (Днепр)

Лучший форвард: Виталий Лялька (Кременчуг)

Лучший тренер: Александр Бобкин (Днепр)

Лучший игрок плей-офф: Виктор Захаров (Сокол)

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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