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Сокол 15-й раз в истории стал чемпионом Украины
И снова обыграл Кременчуг
29 марта состоялся очередной матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею, в котором Кременчуг принимал Сокол. Сам матч должен был завершиться 28 марта, но из-за воздушной тревоги встречу перенесли на 29 марта.
Напомним, что предыдущие три матча себе в актив записал Сокол.
Первую шайбу в матче забросил Виталий Лялька, однако гости сумели ответить и после перерыва, также сумели отличиться. Таким образом Сокол подходил к решающей 20-минутке в роли лидера.
В третьем периоде команды снова обменялись шайбами и финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 2:3.
Сокол снова стал чемпионом Украины, повторив прошлогодний результат. Тогда команда также обыграла Кременчуг.
Финальная серия плей-офф чемпионата Украины по хоккею
Кременчуг – Сокол – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
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