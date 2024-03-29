Сокол 15-й раз в истории стал чемпионом Украины

29 марта состоялся очередной матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею, в котором Кременчуг принимал Сокол. Сам матч должен был завершиться 28 марта, но из-за воздушной тревоги встречу перенесли на 29 марта.

Напомним, что предыдущие три матча себе в актив записал Сокол.

Первую шайбу в матче забросил Виталий Лялька, однако гости сумели ответить и после перерыва, также сумели отличиться. Таким образом Сокол подходил к решающей 20-минутке в роли лидера.

В третьем периоде команды снова обменялись шайбами и финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 2:3.

Сокол снова стал чемпионом Украины, повторив прошлогодний результат. Тогда команда также обыграла Кременчуг.

Финальная серия плей-офф чемпионата Украины по хоккею

Кременчуг – Сокол – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)