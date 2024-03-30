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НХЛ. Баффало отгрузили 5 шайб в ворота Нью-Джерси
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 29 на 30 марта состоялся матч очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:
"Баффало" – "Нью-Джерси"
5 – 2 (0-2; 2-0; 3-0)
1 период: 0-1 Виллмен (03:00); 0-2 Братт (10:31);
2 период: 1-2 Томпсон (00:28); 2-2 Томпсон (17:29);
3 период: 3-2 Томпсон (15:26); 4-2 Петерка (19:22); 5-2 Томпсон (19:54)
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