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НХЛ. Баффало отгрузили 5 шайб в ворота Нью-Джерси

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало отгрузили 5 шайб в ворота Нью-Джерси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 марта состоялся матч очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:

"Баффало" – "Нью-Джерси"

5 – 2 (0-2; 2-0; 3-0)

1 период: 0-1 Виллмен (03:00); 0-2 Братт (10:31);

2 период: 1-2 Томпсон (00:28); 2-2 Томпсон (17:29);

3 период: 3-2 Томпсон (15:26); 4-2 Петерка (19:22); 5-2 Томпсон (19:54)

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