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НХЛ. Каролина побеждает Вашингтон, Вегас уступает Аризоне
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 5 на 6 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Филадельфия"
4 – 2 (1-0; 2-1; 1-1)
"Детройт" – "Рейнджерс"
3 – 4 (1-2; 2-1; 0-1)
"Каролина" – "Вашингтон"
4 – 2 (0-2; 1-0; 3-0)
"Эдмонтон" – "Колорадо"
6 – 2 (2-2; 2-0; 2-0)
"Анахайм" – "Сиэтл"
1 – 3 (0-1; 1-2; 0-0)
"Аризона" – "Вегас"
7 – 4 (0-0; 1-4; 6-0)
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