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НХЛ. Каролина побеждает Вашингтон, Вегас уступает Аризоне

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина побеждает Вашингтон, Вегас уступает Аризоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Филадельфия"

4 – 2 (1-0; 2-1; 1-1)

"Детройт" – "Рейнджерс"

3 – 4 (1-2; 2-1; 0-1)

"Каролина" – "Вашингтон"

4 – 2 (0-2; 1-0; 3-0)

"Эдмонтон" – "Колорадо"

6 – 2 (2-2; 2-0; 2-0)

"Анахайм" – "Сиэтл"

1 – 3 (0-1; 1-2; 0-0)

"Аризона" – "Вегас"

7 – 4 (0-0; 1-4; 6-0)

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