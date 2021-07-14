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НОК Украины представил досье олимпийской сборной на Играх в Токио
Полная информация о спортсменах
фото - noc-ukr.org
Национальный олимпийский комитет опубликовал справочник олимпийской сборной Украины на Олимпиаде в Токио.
Как известно, страну в столице Японии в 25 видах спорта (30 дисциплинах) представят 157 спортсменов. Это антирекорд в истории Украины.
Справочник сборной Украины на Олимпийских играх в Токио
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Ранее UA-Футбол сообщал, что украинская теннисистка пропустит Олимпиаду в Токио.
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