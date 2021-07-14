НОК Украины представил досье олимпийской сборной на Играх в Токио

Национальный олимпийский комитет опубликовал справочник олимпийской сборной Украины на Олимпиаде в Токио.

Как известно, страну в столице Японии в 25 видах спорта (30 дисциплинах) представят 157 спортсменов. Это антирекорд в истории Украины.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На Играх в столице Японии представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинская теннисистка пропустит Олимпиаду в Токио.