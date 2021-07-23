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В Токио пал олимпийский рекорд украинки
Рекорд простоял почти 30 лет
фото - twitter.com
Корейская лучница Ан Сан в квалификации Олимпийских игр в Токио набрала 680 из 700 очков и превзошла олимпийский рекорд украинки Лины Герасименко, которая на Играх 1996 года в Атланте в квалификационном раунде выбила 673 балла.
Что касается украинок, то лучший результат в квалификации показала Вероника Марченко – 635 очков и 35-е место. У Анастасии Павловой 41-е место (631 очков), а Лидия Сиченикова стала 54-й (623).
Поединки на вылет у лучниц пройдут с 27 по 30 июля. Всего на медали претендуют 64 спортсменки.
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