Олимпиада 2020. Украинская фехтовальщица Кривицкая остановилась на старте турнира

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая проиграла на старте Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония).

В матче 1/16 наша соотечественница уступила представительнице Польши Ренате Кнапик-Маезге. Счет схватки 15-8 в пользу победительницы матча.

Напомним, что ранее Дарья Билодид прорвалась в полуфинал Олимпиады.

Отметим, что Даяна Ястремская проиграла на старте соревнований.

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