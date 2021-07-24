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Олимпиада 2020. Украинская фехтовальщица Кривицкая остановилась на старте турнира
Медальная надежда пала
Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая проиграла на старте Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония).
В матче 1/16 наша соотечественница уступила представительнице Польши Ренате Кнапик-Маезге. Счет схватки 15-8 в пользу победительницы матча.
Напомним, что ранее Дарья Билодид
Отметим, что Даяна Ястремская
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