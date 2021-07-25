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Австралийские пловчихи установили первый мировой рекорд на Олимпиаде 2020
Историческое достижение
https://olympics.com/tokyo-2020
енская сборная Австралии по плаванию победила в дисциплине 4 по 100 метров. Триумфаторки заплыва показали время 3.29,69, которое стало новым мировым рекордом.
Серебро досталось представительницам Канады (3.32,78), а ТОП 3 замкнули американки (3.32,81).
Напомним, что ранее США
Отметим, что украинка Костевич
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