Австралийские пловчихи установили первый мировой рекорд на Олимпиаде 2020

енская сборная Австралии по плаванию победила в дисциплине 4 по 100 метров. Триумфаторки заплыва показали время 3.29,69 , которое стало новым мировым рекордом.

Серебро досталось представительницам Канады (3.32,78), а ТОП 3 замкнули американки (3.32,81).

Напомним, что ранее США завоевали первые медали ОИ.

Отметим, что украинка Костевич остановилась в шаге от медали ОИ.

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