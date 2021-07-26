Свитолина прошла австралийку на пути в третий круг Олимпиады. Как это было

Сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина проведёт поединок второго раунда на Олимпийском турнире в Токио. Её соперницей станет австралийка Айла Томлянович. Встреча пройдёт третьим запуском на втором корте сразу после окончания матча между итальянцем Фоньини и белорусом Герасимовым. Поединок начнётся не ранее 08:30 по Киеву. Чтобы не пропустить точное время начала, следите за обновлениями в нашем онлайне.

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Свитолина - Томлянович текстовая трансляция

Очень, очень, очень и ещё раз очень непростая победа Элины Свитолиной, сеянной на этой Олимпиаде под четвёртым номером. Результат сегодня есть, а вот по игре есть вопросы. Следующей соперницей украинки будет гречанка Мария Саккари, которая совсем недавно играла в полуфинале Ролан Гаррос. Матч состоится уже завтра. Не пропустите. Всем пока!

11:12 Свитолина - Томлянович 4:6 / 6:3 / 6:4

Эйсом Элина закрывает этот поединок и выходит в третий круг Олимпиады! Еееее!

11:07 Свитолина - Томлянович 4:6 / 6:3 / 5:4

Собралась Элина и заработала три брейк-поинта! Первый из них Томлянович в атаке отыграла, второй Свитолина пробила в сетку, а третий украинка наконец-то реализовала, загоняв соперницу на её второй подаче по всей линии!

11:03 Свитолина - Томлянович 4:6 / 6:3 / 4:4

Классным ударом в коридор Томлянович заработала брейк-поинт и во время следующего розыгрыша Свитолина ошиблась по длине, запустив мяч за заднюю линию. Австралийка делает брейк и сравнивает счёт.

10:57 Свитолина - Томлянович 4:6 / 6:3 / 4:3

Томлянович своими же руками вывела Элину на три брейк-поинта и скрытых матч-болла (0:40), однако вернулась в гейм и сравняла в нём счёт! Уже при "ровно" австралийка ещё раз запустила мяч в аут и снова подарила нам надежду на ещё один брейк. Но нет. С трудом, однако защищает Айла свою подачу, снова сокращая до минимума отрыв в третьем сете.

10:51 Свитолина - Томлянович 4:6 / 6:3 / 4:2

0:30 горела Элина, после чего Томлянович даже вышла на брейк-поинт. Однако в довольно затяжной перестрелке на протяжении всего гейма украинка смогла отыграться и защитить свою подачу. Очень тяжёлый, но очень важный гейм для нас!

10:43 Свитолина - Томлянович 4:6 / 6:3 / 3:2

Вязкая игра докатилась до "ровно", после чего австралийка взяла два мяча подряд и сократила отставание до минимума. Сейчас будет подача Свитолиной и один брейк в запасе.

10:37 Свитолина - Томлянович 4:6 / 6:3 / 3:1

Отпустила Элина нити игры на своей подаче и тут же поплатилась за это, позволив сопернице сделать брейк.

10:33 Свитолина - Томлянович 4:6 / 6:3 / 3:0

И ещё один брейк делает украинка! После небольшого перерыва Элина будет подавать на четвёртый гейм третьего сета. Пока всё складывается для Свитолиной положительно.

10:29 Свитолина - Томлянович 4:6 / 6:3 / 2:0

В борьбе украинка защищает свою подачу. В двух последних розыгрышах трос по разу пришёл на помощь каждой из соперниц. Сперва Элина не смогла перебить мяч через верхнюю часть сетки, а затем снаряд от троса отлетел за пределы регламентируемой части корта.

10:25 Свитолина - Томлянович 4:6 / 6:3 / 1:0

Чуть задержалось начало третьего сета, потому что Свитолина покидала корты, поэтому только сейчас завершился стартовый гейм в третьей партии. Его за собой оставила украинка, сходу сделав брейк!

10:16 Свитолина - Томлянович 4:6 / 6:3

Добралась Элина до сет-болла, но отыграла его Томлянович и тут же сама заработала брейк-поинт, который также не реализовала. Второй сет-болл также прошёл мимо украинки: не смогла положить мяч по линии в угол. Третий сет-болл украинка наконец-то защитила: австралийка пробила в сетку! 1:1 по партиям.

10:06 Свитолина - Томлянович 4:6 / 5:3

0:30 и 15:40 на подаче австралийки вела Свитолина, но позволила сопернице сократить счёт до минимума. При счёте 30:40 была очень затяжная перестрелка с задней линии, которую выиграла Элина! Сейчас украинка будет подавать на сет!

10:02 Свитолина - Томлянович 4:6 / 4:3

Элина возвращает себе преимущество в сете и наконец-то снова повела! Элина оставляет за собой третий гейм кряду и в общей сложности взяла уже десять мячей подряд!

10:00 Свитолина - Томлянович 4:6 / 3:3

Да, да, да! Похоже, немного расслабилась австралийка, а Элина наконец-то включилась в игру и сравняла счёт во втором сете!

09:56 Свитолина - Томлянович 4:6 / 2:3

Первый эйс мы увидели в матче только сейчас. Его себе в актив занесла Свитолина, в целом, довольно спокойно взяв свою подачу. Правда, Томлянович особого смысла рваться не было, учитывая, что она ведёт в партии и в матче.

09:53 Свитолина - Томлянович 4:6 / 1:3

Активно играет австралийка, защищает свою подачу и приближает себя к победе в матче.

09:49 Свитолина - Томлянович 4:6 / 1:2

Гаэль Монфис сидит на трибунах рядом с представителями украинской сборной и слышит, как кричит куда-то в воздух Элина, пытаясь разрядиться. Казалось бы, снова всё было в руках одесситки, но отдала она свою подачу австралийской теннисистке, и дела теперь уже совсем скверны.

09:46 Свитолина - Томлянович 4:6 / 1:1

Были шансы зацепиться за чужой гейм у Элины, однако несколько ошибок от украинки предопределили ход. Ничья во втором сете.

09:42 Свитолина - Томлянович 4:6 / 1:0

Уступала украинка в счёте по ходу гейма на своей подачи, но всё-таки переломила ход игры и повела в начале второй партии.

09:37 Свитолина - Томлянович 4:6

Надёжно играет Томлянович и оставляет первую партию за собой. По итогам сета можно сказать одно: Элина как всегда жутко нестабильна. Классные отрезки сменяют неудачные. Поэтому результату удивляться уже не стоит.

09:33 Свитолина - Томлянович 4:5

Два скрытых сет-болла у Томлянович. Во время розыгрыша на второй из них очень агрессивно играла австралийка, Элина пыталась держать удар, но всё же не устояла. Сейчас Айла будет подавать на первую партию.

09:30 Свитолина - Томлянович 4:4

Делает брейк Элина и забирает подачу соперницы! Счёт снова равный!

09:24 Свитолина - Томлянович 3:4

"Давай-давай-давай", - подбадривала себя украинка, проигрывая по ходу гейма на своей подаче 15:30. Похоже, это сработало, потому что после этого Элина выиграла три мяча подряд и наконец-то прервать серию из трёх кряду выигрышных геймов австралийки.

09:20 Свитолина - Томлянович 2:4

В середине гейма ещё один затяжной розыгрыш оставила за собой австралийка и вышла на два гейм-болла, после Элина дала ещё и в сетку, поэтому разрыв в счёте увеличился.

09:16 Свитолина - Томлянович 2:3

Что-то невообразимое творится. Под ноль горела Элина, однако смогла отыграть два брейк-поинта. И при счёте 30:40 на своей подаче Элина дала двойную. М-да.

09:11 Свитолина - Томлянович 2:2

Нервничает Свитолина, озвучивая свои неудачи. Либо просто рыком, либо словом "Блин". Томлянович оставляет за собой свою подачу. Счёт снова равный.

09:07 Свитолина - Томлянович 2:1

Затяжной гейм в борьбе. Томлянович со счёта "ровно" заработала три брейк-поинта, два первых Элина отыграла, а во время третьего в затяжном розыгрыше пробила в сетку. Австралийка отыгрывает брейк.

08:59 Свитолина - Томлянович 2:0

Два брейк-поинта было у Свитолиной, однако отдала украинка два мяча и счёт вышел на "ровно". Впрочем, тут же австралийка допустила ещё одну ошибку, а после этого ошиблась с аутом, попросив арбитра взять повтор, но мяч попал в линию! Украинка делает быстрый брейк на ошибках соперницы!

08:53 Свитолина - Томлянович 1:0

Берёт Элина свою подачу на старте, отдав только один мяч сопернице.

08:50 Свитолина начала матч со своей подачи.

08:41 Свитолина и Томлянович в последний раз встречались на Ролан Гаррос 2018. Тогда Элина в двух сетах за полтора часа одержала победу со счётом 7:5 и 6:3.

08:31 Фоньини на тай-брейке выиграл второй сет и завершил матч своей победой. Следующими на корт №2 в Ariake Tennis Park выйдет Свитолина и Томлянович.

08:25 Всем привет и добро пожаловать на Олимпийский турнир в дисциплине теннис! Сегодня свою вторую игру на японских кортах проведёт украинка Элина Свитолина. Начало её матча немного задерживается, потому как у Фоньини и Герасимова сейчас только подходит к завершению второй сет. Первую партию выиграл итальянец.