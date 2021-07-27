Белодед вернулась в Украину после завоевания бронзы на Олимпиаде

Дзюдоистка Дарья Белодед вернулась в Украину после выступления на Олимпийских играх. В Токио украинка завоевала бронзу в весовой категории до 48 кг.

Белодед на дебютной Олимпиаде стала первой украинской дзюдоисткой с медалью Игр, а также вошла в историю в статусе единственной спортсменки из Украины, завоевавшей награду Игр в дебютный день соревнований.

На данный момент в медальной копилке Украины три бронзы. Помимо Белодед третье место на Олимпийских играх заняли шпажист Игорь Рейзлин и стрелки Елена Костевич/Олег Омельчук.

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