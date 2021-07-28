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Свитолина уверенно бьёт итальянку на пути в полуфинал Олимпиады. Как это было
Верим в украинку!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 05:00 28 июля украинская теннисистка Элина Свитолина проведёт свой очередной поединок на Олимпийском турнире в Токио. В четвертьфинальной схватке соперницей нашей девушки будет Камила Джорджи из Италии.
Свитолина на данный момент занимает шестое место в рейтинге WTA, а Джорджи только 61-я. Впрочем, на нынешней Олимпиаде Камила уже выбивала двух теннисисток, которые находились выше неё в рейтинге. Поэтому раньше времени списывать со счетов нашу соперницу однозначно не стоит.
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Свитолина Джорджи текстовая трансляция
Следующей соперницей украинки станет победительница пары Бадоса - Вондроушова. Полуфиналы завтра. О точном времени начала сообщим позже дополнительно. А теперь - всем пока и хорошего дня!
Статистика второго сета. В общей сложности на победу у Элины ушло полтора часа. Впервые на этой Олимпиаде украинке для победы в матче понадобилось менее двух часов.
06:40 Свитолина - Джорджи 6:4 / 6:4
Благодаря подаче и своей игре Элина сделала счёт 30:0, после чего оформила двойную. В четвёртом розыгрыше Камила владела инициативой, однако ошиблась по длине и подарила украинке двойной матч-болл. И Свитолина снова реализовала первый из них эйсом! Элина Свитолина в полуфинале Олимпиады!!! Кто бы мог подумать...
06:36 Свитолина - Джорджи 6:4 / 5:4
С 40:0 едва не потеряла преимущество итальянка. Элина взяла два розыгрыша подряд, но затем не попала в чужую половину корта. Сейчас Свитолина будет подавать на матч.
06:32 Свитолина - Джорджи 6:4 / 5:3
Три невынужденные от Камилы и эйс от Элины - уверенно берёт свою подачу украинка!
06:29 Свитолина - Джорджи 6:4 / 4:3
Абсолютно без проблем Камила берёт свою подачу. Сейчас Свитолина постарается сохранить гейм на своей подаче и не дать возможность сопернице сравнять счёт в сете.
06:25 Свитолина - Джорджи 6:4 / 4:2
Внезапно двойной брейк-поинт для итальянки, и первый же из них она использует: Свитолина попала в сетку. Сейчас Джорджи получает шанс на своей подаче сократить отставание до минимума.
06:22 Свитолина - Джорджи 6:4 / 4:1
40:0 вела Свитолина на подаче соперницы, два первых брейк-поинта реализовать не удалось, но третий использовала, круто пробив в коридор! Два! Гейма! До! Полуфинала!
06:17 Свитолина - Джорджи 6:4 / 3:1
Отличный ответ от Свитолиной! Элина защищает подачу также под ноль, не оставляя ни одного шанса итальянке!
06:15 Свитолина - Джорджи 6:4 / 2:1
Впервые сегодня под ноль берёт гейм Джорджи и сокращает отставание в счёте. Но Свитолина продолжает вести во втором сете с брейком.
06:14 Сёстры Киченок проигрывают второй сет 1:6 и, к сожалению, покидают Олимпиаду.
06:12 Свитолина - Джорджи 6:4 / 2:0
В хорошем настроении Свитолина, очень много улыбается на корте. Мы тоже в хорошем настроении, ведь украинка защищает свою подачу и ведёт уже 2:0 во втором сете. Правда, это ещё не финал.
06:08 Свитолина - Джорджи 6:4 / 1:0
Воу! Двойную ошибку делает итальянка на брейк-поинте и сходу даёт преимущество Элине!
06:04 Сёстры Киченок проиграли первый сет 2:6 и уступают по ходу второго 1:4.
Статистика первого сета
06:00 Свитолина - Джорджи 6:4
Плотный по счёту гейм. Соперницы до последнего не отпускали друг друга на расстояние больше чем в одно очко. Но при счёте 40:30 украинка всё-таки реализовала свой четвёртый сет-болл и закрыла первую партию!
05:56 Свитолина - Джорджи 5:4
Третий сет-болл заработала Элина, но соперница в очень активном теннисе отыгрывает и его. Один гейм преимущества остаётся у украинки. Сейчас у неё будет ещё одна попытка подать на сет.
05:49 Свитолина - Джорджи 5:3
Свитолина решила, что победа в сете придёт без её участия, поэтому провела очень пассивный гейм. Итальянка активной игрой заслуженно делает сегодня первый брейк и сокращает отставание в счёте.
05:47 Сёстры Киченок проигрывают первый сет Кудерметовой и Весниной 2:6. Увы. Но продолжаем верить в наших.
05:45 Свитолина - Джорджи 5:2
Свитолина играет с запасом последние геймы. Общий темп серьёзно просел. Главное по такой игре не упустить нити поединка. Правда, Джорджи также совсем разуверилась в теннисе и буквально сама вывела Элину на сет-боллы. Но не удалось реализовать украинке две возможности и завершить первую партию ещё на подаче соперницы. Сейчас будет возможность у Элины поставить точку в сете на своей.
05:37 Свитолина - Джорджи 5:1
Немного расслабилась Элина, потому что допустила за один гейм сразу две двойных и позволила добраться сопернице до счёта "ровно". Однако больше подарков Свитолина не делала и сохранила свою подачу.
05:32 Свитолина - Джорджи 4:1
Впервые до гейм-боллов добирается итальянка, и Элина не имеет ничего против, что сет завершится не под ноль. Статистика выигранных очков сейчас красноречива - 19:12 в пользу Свитолиной.
05:28 Свитолина - Джорджи 4:0
Четвёртый подряд гейм за украинкой! Достаточно спокойно забирает свою подачу Элина! Но нельзя на этом останавливаться, а в женском теннисе нестабильность в порядке вещей.
05:25 Тем временем, сёстры Киченок уступают на старте своей игры Кудерметовой и Весниной 0:3, отдав одну свою подачу.
05:24 Свитолина - Джорджи 3:0
Снова до брейк-поинтов добралась украинка, первый вновь реализовать не смогла, а второй на второй подаче в перестрелке с задней линии забрала! Ведёт Элина с двумя брейками уже! Джорджи очень агрессивна и практически в любом розыгрыше старается атаковать. Пока Свитолина справляется с этим.
05:17 Свитолина - Джорджи 2:0
Очень активно старается отвечать итальянка на подачи Элины. 30:0 вела Элина, но Джорджи сравняла счёт. Затем Камила дважды ошиблась, проиграв второй гейм в сете.
05:13 Свитолина - Джорджи 1:0
Отличный старт от Элины! С 30:0 в пользу украинки начался поединок, после чего Свитолина заработала два брейк-поинта, второй из которых реализовала! Так держать!
05:09 Матч начался! Первой итальянка подаёт.
05:04 Теннисистки уже на корте. Сейчас будет розыгрыш первой подачи, небольшая разминка и в бой.
23:40 Параллельно с матчем Свитолиной завтра состоится ещё один важный для нас поединок. На корт №3 того же комплекса выйдут украинки сёстры Киченок. В своём сражении за полуфинал Олимпиады в парном разряде они будут противостоять россиянкам Кудерметовой и Весниной. За этой игрой мы параллельно также постараемся следить.
23:15 Пять лет назад Свитолина уже играла в четвертьфинале Олимпиады в Бразилии. Тогда её соперницей была Петра Квитова, которая отдала Элине только два гейма и одержала разгромную победу 6:2 и 6:0. Будем надеяться, что сейчас сделать ещё один шажочек вперёд получится. Будет уместным напомнить, что после вылета Барти, Осаки и Сабаленка, Свитолина остаётся самой рейтинговой теннисисткой в женской части сетки. А всего из ТОП-10 на Олимпиаде осталось только трое: наша Элина, Мугуруса и Бенчич.
22:40 Всем привет и добро пожаловать на новый текстовый лайв от UA-Футбол, посвящённый теннису! Сегодня мы снова будем следить за первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Её поединок против Джорджи пройдёт на корте №1 комплексе Ariake Tennis Park первым запуском. Таким образом, встреча украинки будет одной из первых в теннисной программе дня на Играх и начнётся ровно в 05:00 по Киеву. Держите под рукой телефон с открытой этой страницей сайта, чтобы в любой момент проверить последние события в матче!
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